Euro 2016, Italia in fascia 2: spauracchio Spagna

Nel biglietto staccato per il sorteggio di Euro 2016 a Parigi il prossimo 12 dicembre, l' Italia viaggerà in economy. Niente prima classe, come quattro anni fa in Polonia e Ucraina , con lo spauracchio di un girone di ferro. Una testa di serie toccherà sicuramente agli uomini di Conte che, sistemati in seconda fascia, potrebbero ritrovarsi la Spagna come nel 2012 o l'Inghilterra dell'en plein di vittorie come nel recente mondiale brasiliano.

Per la definizione ufficiale delle fasce bisognerà attendere l'esito dei quattro spareggi in novembre tra le terze dei rispettivi gironi, ma un'idea di base di quello che toccherà agli Azzurri in Francia è già possibile farsela. Di sicuro non sarà un girone materasso. Partendo dalla seconda fascia l'Italia, che ha chiuso le qualificazioni al settimo posto nel ranking, dovrà affrontare una testa di serie, ma con la consapevolezza che a passare agli ottavi di finale saranno le migliori due di ogni gruppo più le quattro (su sei) migliori terze. Impresa non impossibile.

Ma facciamo i nomi. Dall'urna parigina del prossimo 12 dicembre l'Italia pescherà sicuramente una tra Francia (paese ospitante), Spagna (campione in carica), Inghilterra, Germania, Belgio e Portogallo mentre sicuramente la nostra Nazionale non verrà accoppiata con Svizzera, Austria e Russia anch'esse in seconda fascia a prescindere dai risultati dei playoff. Qui potrebbero aggiungersi Ucraina e Svezia in caso di qualificazione, o la Repubblica Ceca che potrebbe scalare dalla terza con avvenimenti favorevoli (Bosnia e Ucraina out). In terza fascia c'è la Romania mentre nella quarta troviamo con certezza le esordienti: Galles, Albania, Islanda e Irlanda del Nord.

Lo scenario peggiore possibile: Spagna, Polonia, Islanda.

Uno scenario migliore: Inghilterra, Romania, Albania

TESTE DI SERIE: Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Portogallo, Belgio

FASCIA 2: Italia, Austria, Svizzera, Russia, Croazia

FASCIA 3: Romania, Slovacchia

FASCIA 4: Islanda, Irlanda del Nord, Albania, Galles