Euro 2016, incubo terrorismo: in Francia si potrebbe giocare a porte chiuse

Le partite di Euro 2016 potrebbero essere disputate a porte chiuse in caso di concreta minaccia terroristica. A rivelarlo è Martin Kallen, direttore del torneo in programma in estate in Francia, dove lo stato di allerta è sempre alto dopo gli attentati dello scorso 13 novembre. "Se servirà per ragioni di sicurezza, potremmo far giocare le partite senza i tifosi", ha detto Kallen al quotidiano sportivo spagnolo 'As'.