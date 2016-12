Euro 2016, Ibra: "Italia forte, ma faremo di tutto per passare il turno"

Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista esclusiva ai microfoni di Premium Sport, ha parlato del sorteggio degli Europei 2016: la sua Svezia è capitata con gli Azzurri. "E' un bel girone, saranno delle belle partite contro Belgio, Italia e Irlanda - ha spiegato il fuoriclasse svedese -. Non sarà un gruppo facile: l'Italia è forte, è una delle favorite per la vittoria finale, ma noi faremo di tutto per passare".