Euro 2016, i convocati della Svezia: la stella è Ibrahimovic

Ci sono due "italiani" nella lista stilata da Erik Hamrén, c.t. della Svezia, per l'Europeo del 2016 in programma dal 10 giugno al 10 luglio in Francia: si tratta di Jansson del Torino e di Hiljemark del Palermo. Dubbi sull'ex cagliaritano Ekdal, attualmente all'Amburgo, che si è procurato un profondo taglio alla schiena dopo una caduta. La stella della formazione, ovviamente, è Ibrahimovic.