Euro 2016, i convocati del Belgio: in lista Nainggolan e Mertens, fuori Kompany

Ventiquattro i convocati del Belgio, avversario dell' Italia a Euro 2016 in programma dal 10 giugno al 10 luglio in Francia. Della lista comunicata dal ct Marc Wilmots non fa parte il capitano Vincent Kompany, infortunatosi nel match di ritorno delle semifinali di Champions League tra il suo City e il Real Madrid. Nell'elenco sono stati inseriti, com'era scontato, i due 'italiani' Nainggolan e Mertens . Entro il 31 maggio ci sarà un taglio.

"E' un'assenza grave - ha commentato Wilmots parlando di Kompany - ma non staremo qui a piangere. Dobbiamo guardare avanti e pensare al futuro". C'è l'attaccante Benteke, che nel Liverpool in questa stagione è partito quasi sempre dalla panchina. "Ma ogni volta che sono andato a vederlo giocare ha sempre fatto bene, fosse anche per dieci minuti, quindici o per un'ora".



Ecco la lista completa del Belgio, inserito nel Gruppo E con gli azzurri, la Svezia e l'Irlanda: portieri: Thibault Courtois (Chelsea/Ing), Simon Mignolet (Liverpool/Ing), Jean-Francois Gillet (Mechelen); difensori: Toby Alderweireld e Jan Vertonghen (Tottenham/Ing), Dedryck Boyata (Celtic/Sco), Jason Denayer (Galatasaray/Tur), Bjorn Engels e Thomas Meunier (Bruges), Nicolas Lombaerts (Zenit St. Pietroburgo/Rus), Jordan Lukaku (Ostenda), Thomas Vermaelen (Barcellona/Spa); centrocampisti: Moussa Dembele (Tottenham/Ing), Marouane Fellaini (Manchester United/Ing), Axel Witsel (Zenit St. Pietroburgo/Rus), Radja Nainggolan (Roma/Ita); attaccanti: Michy Batshuayi (Marsiglia/Fra), Christian Benteke e Divock Origi (Liverpool/Ing), Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Spa), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ing), Eden Hazard (Chelsea/Ing), Romelu Lukaku (Everton/(Ing), Dries Mertens (Napoli/Ita).