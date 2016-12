Euro 2016, Francia: la mascotte si chiamerà 'Super Victor'

17:23 - Si chiamerà Super Victor la mascotte dei prossimi campionati europei in programma in Francia nel 2016. Il nome è stato scelto con un sondaggio via internet. La mascotte ha l'aspetto di un giovane calciatore che veste i colori blu e bianco e indossa un mantello rosso con il numero 16. Il simbolo di Euro 2016 era già apparso in occasione di una partita il 18 novembre scorso al nuovo Stade Velodrome di Marsiglia.