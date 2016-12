Euro 2016, Croazia-Italia: una svastica in campo

Una svastica in campo. E' quella che si vede chiaramente sul campo dello stadio Poljud di Spalato dove si gioca Croazia-Italia , valida per Euro 2016. Alcuni addetti al terreno di gioco hanno cercato, tra il primo e il secondo tempo, di coprire con del terriccio l'immagine che, però, ha già fatto il giro del Web. Potrebbero arrivare altre sanzioni per la Croazia.

LA FEDERAZIONE CROATA: "UNA VERGOGNA, CHIEDIAMO SCUSA"''Quello che è successo è una vergogna non solo per il calcio croato, ma per tutto il nostro popolo'': così il portavoce della federcalcio croata, Tomislav Bacek, ha commentato il disegno di una svastica sul terreno di gioco. ''Abbiamo segnalato il fatto all'Uefa, ci scusiamo con l'Italia e con tutti''. Il portavoce, chiedendo di non fare domande né al ct Kovac né ai giocatori, ha spiegato che la svastica è stata disegnata probabilmente con una vernice a comparsa ritardata ''24 o 48 ore fa: per questo non siamo potuti intervenire, perché è comparsa tardi. E' un sabotaggio - ha proseguito - un atto criminale, del quale ci scusiamo con gli azzurri, i nostri giocatori, e tutti gli spettatori. Ora speriamo che la polizia metta le mani su questi criminali''.