Euro 2016: Croazia-Italia a porte chiuse

21:58 - Croazia-Italia, in programma il 12 giugno e valida per le qualificazioni europee si giocherà a porte chiuse. Lo ha deciso oggi la Commissione Disciplinare dell'Uefa, che ha punito la Federazione croata per il comportamento razzista dei propri sostenitori in occasione dell'incontro Croazia-Norvegia dello scorso 28 marzo, vinto per 5-1 dalla formazione allenata da Nico Kovac. La Croazia è in testa al gruppo H con 13 punti, seguono gli azzurri a 11.

Sconfitta 0-3 a tavolino per il Montenegro, la prossima gara in casa disputata a porte chiuse e una multa di 50mila euro. Sono le sanzioni inflitte dall'Uefa per gli incidenti di Podgorica in occasione della partita dello scorso 27 marzo con la Russia valida per il gruppo G di qualificazione a Euro 2016. Il portiere russo Akinfeev era stato colpito da un petardo dopo nemmeno 1' di gioco, poi il ripetuto lancio di ordigni e una rissa in campo il match era stato sospeso dall'arbitro al 22' della ripresa.