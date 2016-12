Euro 2016, amichevoli: Svezia spenta senza Ibra, 0-0 con la Slovenia

Nella Svezia spazio in attacco alla coppia composta da Thelin e Guidetti con il palermitano Hiljemark in regia. Tanti gli 'italiani' in campo nella Slovenia: tra i pali il carpigiano Belec, in difesa il rosanero Struna e il cagliaritano Krajnc, in attacco il viola Ilicic.



La prima occasione del match è degli ospiti: al 3' Kronaveter sfrutta un errore della retroguardia svedese per accentrarsi e calciare a botta sicura ma la palla, angolata, viene respinta a mano aperta da Isaksson. I padroni di casa provano a rispondere al 23' con un destro insidioso di Durmaz, parato da Belec. Al 35' altro buco della difesa svedese ed è ancora bravissimo Isaksson a ipnotizzare Bezjak da due passi. Nel finale di frazione Thelin lascia partire un destro a giro che si spegne di un soffio alto sopra la traversa.



A inizio ripresa Guidetti prova a farsi vedere con un destro insidioso che si spegne a lato. Ibra resta in panchina e la gara presenta pochi squilli fino all'83' quando uno scatenato Durmaz si invola a sinistra, mette in mezzo per Zengin che calcia a botta sicura ma trova la respinta miracolosa di Struna. Subito dopo Rhoden impegna Belec ed è anche l'ultima occasione di un match che ha regalato non molti sussulti. A poco più di una settimana dall'inizio degli Europei, la Svezia mette in luce tutte le lacune di una squadra che senza Ibrahimovic ha poca fantasia.