Eto'o, il giudice lo condanna a pagare l'ex compagna

15:15 - Samuel Eto'o dovrà pagare 450 mila euro di arretrati e un assegno di dieci mila euro al mese alla ex compagna, Anna Barranca, per il mantenimento della figlia Annie, avuta durante la loro breve relazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Cagliari. Ma Anna non si sente ancora tranquilla. "Giustizia non è ancora fatta, non so se vedrò quei soldi. Lui potrebbe fare ancora altri ricorsi e se può non paga. Quello che voglio è avere un incontro con lui".

Dopo essersi sottoposto al test del Dna Eto'o ha riconosciuto Annie, oggi 12enne, e ha iniziato a versare tremila euro di alimenti. "E' una battaglia che ho fatto per mia figlia e per il suo futuro - ha detto la donna, che accusa l'attaccante camerunese di non pagare regolarmente l'assegno di mantenimento - Da febbraio ha smesso di pagare, ma se scrivo ai giornali i soldi me li dà. Hanno scritto cose indecenti su di me. Sono contenta di questa sentenza per mia figlia, l'ho fatto per lei. Ma non sarà facile vivere tranquille, non so se farà altri ricorsi. Ma almeno adesso io e mia figlia un po' respiriamo. Non ho fatto questa battaglia per i soldi. I miei avvocati mi avevano invitato a chiedere non dieci ma trenta mila euro al mese".