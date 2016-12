Espn: "Neymar rischia 13 giornate di squalifica". Possibile?

Caso-Neymar, tre giorni dopo. I due turni di squalifica, annunciati mercoledì subito dopo la tumultuosa gara contro la Colombia in Coppa America, erano ufficiosi, non ufficiali. Un turno (automatico) di stop, stante il cartellino rosso, era la sanzione in attesa di ulteriori indagini. Da espletare e da completare in 48 ore per arrivare, in queste ore, alla sanzione definitiva.

Ed eccoci in attesa di questa sentenza, destinata a fare scalpore, perché riguarda il più noto fra i giocatori del Brasile, sottoposto in questi giorni a una sorta di "tortura" mediatica da parte di colleghi calciatori e anche ex calciatori.

E in questa attesa, segnaliamo quanto dicono a Espn. Dicono che Neymar, per la testata rifilata a Murillo, rischia ben 13 (tredici) giornate di squalifica. Con ampio beneficio di inventario, e con tutti i grandi dubbi che ciò possa corrispondere al vero, riportiamo questa voce.