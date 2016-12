Eredivisie, psicodramma Ajax: il titolo va al Psv

L' 8 maggio 2016 non sarà una data facile da dimenticare per l' Ajax . Nell'ultima giornata di Eredivisie infatti, i Lancieri sono stati fermati sull'1-1 in casa del De Grafschaap penultimo in classifica facendosi scavalcare dal Psv Eindhoven , vittorioso per 3-1 sul campo del PEC Zwolle , perdendo così il titolo in favore degli uomini di Cocu . Grossa beffa per la squadra di De Boer , dopo essere stata in testa per più di tre quarti di campionato.

Prima dell'ultima giornata le due squadre erano entrambe appaiate a 81 punti: tuttavia l'Ajax era in vantaggio per la differenza reti (60) sul Psv (56). I Boeren dunque dovevano sperare in un clamoroso tonfo dei Lancieri che, inaspettatamente è avvenuto.



Per la squadra di Amsterdam la gara sul campo del De Graafschap non appare complicata: i padroni di casa, sicuri di doversi giocare il playout per evitare la retrocessione, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, ma ciò che succede a Doenitchem ha dell'incredibile: Younes porta in vantaggio i suoi al 16', ma l'Ajax non concretizza le numerose occasioni da rete, così al 55' Smeets riesce a pareggiare. Ed è un gol importantissimo per il Psv, che vince invece 3-1 in casa dello Zwolle per merito della rete di Locadia e della doppietta del solito De Jong (inutile il gol di Bouy sul 2-0). Con questi risultati a fare festa è la squadra di Eindhoven, la quale bissa il successo dello scorso anno, nonostante le sole 7 giornate passate in testa al campionato. Per l'Ajax invece è una mazzata tremenda, dopo aver comandato la classifica per 27 giornate, ovvero più di tre quarti di stagione.