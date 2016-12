Empoli, Tonelli espulso mima le manette di Mourinho

Proprio il giorno successivo della visita di José Mourinho a Milano, Lorenzo Tonelli riprende uno dei gesti più clamorosi del tecnico portoghese. Il difensore dell'Empoli, espulso per doppia ammonizione (falli su Defrel e Sansone) dall'arbitro Valeri al 39o minuto del match contro il Sassuolo, uscendo dal campo ha mimato il gesto delle manette in segno di protesta. Esattamente come fece Mou in Inter-Samp nel febbraio di sei anni fa.