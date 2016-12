Empoli-Sampdoria, Eto'o a Sarri: "Onorato di conoscerti". E lui: "Mi prendi per il c..."

Simpatico siparietto al termine di Empoli-Sampdoria tra Maurizio Sarri e Samuel Eto'o. E' lo stesso allenatore a rivelarlo in conferenza: "A fine match - ha detto - Eto'o si è avvicinato e mi ha detto di essere onorato di conoscermi e io gli ho chiesto se mi stava prendendo per il c..." "Poi - ha proseguito Sarri tra le risate generali - mi ha detto che la nostra squadra gli era piaciuta tantissimo. E' stato molto umile, mi ha fatto un'ottima impressione ma io gli ho ricordato che... lui è Samuel Eto'o!"