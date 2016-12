Empoli, Maccarone in esclusiva:"La sosta ci ha ricaricato"

"La sosta ci è servita per recuperare le energie", così Maccarone avvisa la Juve. L'Empoli non vince da undici partite, ma l'attaccante ha la ricetta per tornare al successo: "Dobbiamo ancora cercare di capire i perché di questa flessione. Abbiamo fatto un ottimo girone d’andata e poi nel ritorno ci siamo un po' fermati. Durante l'anno ci possono essere degli episodi a favore o contro, adesso dobbiamo ritrovare la serenità delle prime partite".