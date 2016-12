Empoli-Juventus, Allegri: "Crisi? I numeri dicono ben altro"

17:13 - Dopo due trasferte deludenti con Sassuolo e Genoa, la Juventus farà visita all'Empoli: "Le ultime due uscite sono state disastrose, ma solo dal punto di vista del risultato - ha commentato Allegri in conferenza stampa -. Crisi? I numeri dicono altro e non sono così tragici. La verità è che creiamo molto ma segniamo poco, subendo reti nelle poche occasioni concesse. Credo che questa Juventus è destinata ad andare lontano".

LE PAROLE DEL TECNICO IN CONFERENZA

Tevez riposerà ad Empoli?

E' possibile che possa iniziare dalla panchina. Giovinco sta bene, Coman anche e Llorente. Fernando e Alvaro possono giocare insieme, anche a partita in corso

Le dà più fastidio che la squadra crei tanto e segni poco o i paragoni con Conte?

E' normale che vengano fatti i paragoni. Finché non vi annoiate voi giornalisti, io non posso fare niente. Devo lavorare, fare risultato e vincere quello che si può vincere tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa.

Come mai Tevez ha avuto difficoltà a trovare la porta a Genova?

Carlitos ha fatto 6 gol, è un numero importante. Nell'arco di una stagione ci sono momenti in cui uno segna e altri meno.

Vidal e Pogba sono un po' sottotono?

Paul ha giocato un'infinità di partite, Arturo sta crescendo la forma fisica. Non sono assolutamente preoccupato, sono due giocatori fondamentali per questa Juventus. Arriveranno prestazioni migliori

Vedremo in campo Morata?

Ha buone possibilità di giocare, ma aspettiamo l'ultimo allenamento

La Juve sembra poco propensa a chiudere la partita: ti sei dato una spiegazione?

Non è questione di cattiveria. Col Genoa abbiamo fatto una grande partita, ma non siamo riusciti a segnare e alla fine abbiamo perso. La peggiore partita è stata col Palermo in casa, negli altri match abbiamo sempre avuto tante occasioni concedendo poco. Per vincere un campionato devi fare 70 gol e subirne pochissimi. Fino a questo momento siamo in media. Possiamo migliorare anche perché abbiamo giocatori non al top fisicamente, ma Marchisio, Ogbonna e Pereyra stanno facendo molto bene. Abbiamo un'ottima rosa con buoni giocatori dietro

La Juventus ha meno fame dello scorso anno?

Sono tutte chiacchiere. I numeri non sono così tragici come qualcuno scrive. Rispetto le opinioni di tutti, ma non è detto che le condivida. Fino a domani siamo in testa al campionato e in corsa in Champions. Credo che questa Juventus arriverà molto lontana e per farlo si deve passare anche attraverso settimane difficili dove lasceremo punti importanti.

Sta pensando a un ampio turnover con l'Empoli?

Io metto in campo la formazione migliore. Veniamo da molte partite, più le nazionali. Domani sceglierò i giocatori più in forma, poi penserò alla sfida di martedì

Non è un rischio pensare già all'Olympiacos? Empoli sarà un test per la tenuta psicologica della squadra?

Pensiamo solo all'Empoli, poi dopo quella penseremo alla Champions sapendo che sarà una partita da dentro o fuori. Adesso però pensiamo a vincere a Empoli. Stress? Devi avere una forza mentale e un equilibrio che ti porta a essere al top giocando ogni tre giorni

Cosa risponde a chi parla di Juventus in crisi?

Parlare serve a poco. Dobbiamo rispondere sul campo e il campionato è ancora lunghissimo con tanti punti in palio. Abbiamo perso immeritatamente a Genova contro un Genoa che si è difeso con grande cuore. Non siamo riusciti a segnare e abbiamo perso. Crisi? Quando perdiamo una partita tutti parlano di crisi, ma in questo momento è meglio parlare di tre partite dove abbiamo creato molto e realizzato poco, subendo gol nelle poche occasioni subite. Non possiamo sbagliare così tanti gol.

Altra trasferta dopo Genova, quali sono le insidie di Empoli?

Le ultime due trasferte sono state disastrose dal punto di vista del risultato. L'Empoli gioca un buon calcio e Sarri sta facendo un ottimo lavoro con buona parte della squadra che arriva dal settore giovanile. Vuol dire che in Italia ci sono ancora ragazzi bravi a giocare a calcio. La partita sarà difficile contro una squadra frizzante e veloce. Noi dobbiamo vincere, preparandoci alla Champions