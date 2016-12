Empoli, Gilardino: "Voglio giocare e fare gol"

La pausa per le nazionali ha permesso all'Empoli di prepararsi con tranquillità: "In queste due settimane abbiamo lavorato bene per migliorare le piccole cose cha abbiamo sbagliato e arriviamo ad affrontare la sfida col Crotone con la giusta serenità e la giusta carica - spiega l'ex centravanti del Palermo -. Ottimismo verso il lavoro di Martusciello? Da parte nostra c'è molta fiducia nel mister e ne percepiamo altrettanta nei nostri confronti e questo è molto importante".



Gilardino ha ben chiari i suoi obiettivi stagionali: "La salvezza dell’Empoli è la cosa fondamentale, poi i miei obiettivi personali arriveranno di conseguenza. Ho ancora passione, fame e voglia di fare bene. Sarà una sfida dura ma questo tipo di sfide mi piacciono e mi stimolano, mi fanno sentire ancora un giocatore vivo ed è quello di cui avevo bisogno quest'anno. Mi sento bene, voglio giocare e fare gol: spero di trovare la giusta continuità".