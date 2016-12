Empoli-Genoa 1-1: Niang e Barba dividono la posta

17:29 - Nessun vincitore né vinto al Castellani nella sfida tra Empoli e Genoa terminata 1-1. Le due squadre si sono divise il predominio territoriale creando occasioni un tempo ciascuno complice anche il vento a favore. Meglio i rossoblù nel primo tempo, in vantaggio con Niang al 27' con un bel diagonale. Nella ripresa la reazione dell'Empoli che firma il pari con Barba al 66' da azione d'angolo. Nel finale Perin salva su Maccarone.

LA PARTITA

Visto quanto offerto dal campo non si può proprio dire che il pareggio sia un risultato bugiardo. Empoli e Genoa si sono spartite equamente ogni cosa, non solo i gol. Al primo tempo dominato dai rossoblù hanno risposto i toscani facendo altrettanto nella ripresa, con una sola vera parata decisiva dei due portieri: quella di Perin al 86' su Maccarone. Per il resto la sfida si è giocata molto a folate, e non solo per il forte vento spirante al Castellani. L'1-1 non accontenta nessuno però. Il Genoa si allontana dall'Europa e dalla Samp; l'Empoli muove un altro piccolo passo verso la salvezza, ma la zampata poteva essere più lunga.

Restando al campo, la partita è stata condizionata dalle condizioni atmosferiche e non è un caso che l'andamento della sfida si sia diviso esattamente a metà. Nella prima parte un Empoli troppo basso e incapace di imbastire le solite trame di gioco palla a terra è stato dominato dal pressing del Genoa soprattutto dal ventesimo in poi. Dall'accelerazione di Perotti e Iago sulle fasce al gol di Niang passano poco più di otto minuti con il francese bravo a sfruttare al meglio una rimessa laterale per battere Sepe in diagonale. Dal vantaggio all'intervallo continua il monologo genoano, ma ancora Niang e il mobile Iago non trovano più lo spunto vincente.

Copione simile ma a tinte inverse al rientro dagli spogliatoio. Il Genoa abbassa il proprio baricentro concedendo campo e gioco all'Empoli che svolta il suo match con il vivace ingresso in campo di Verdi al posto dello spento Saponara. Il trequartista crea spazio e occasioni, divorandosi due volte il pareggio. Gol che arriva al 66' con Barba, entrato subito in campo per l'infortunio-lampo di Tonelli e fortunato a spingere in rete un corner calciato in porta da Valdifiori. Quello del difensore è il quindicesimo gol da calcio piazzato su ventisei segnati dall'Empoli in campionato, ma in questo caso l'ingenuità del Genoa di non piazzare un uomo sul primo palo, con vento a sfavore, è stata gravissima. Nel finale ci pensa Perin a salvare il salvabile con un miracolo su Maccarone.



LE PAGELLE

Saponara 5 - Complice il primo tempo sottotono di tutta la squadra il trequartista non si accende mai. Non si rende pericoloso e non manda i compagni in porta, rimandato.

Niang 6,5 - Altro giro, altro gol. Il francese trova la terza rete in campionato beffando Rugani. Aggiungendo i due assist, un buon colpo per Gasperini.

Barba 6,5 - Entra a freddo ma dimostra una maturità importante. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prestazione positiva e attenta.

Bertolacci 6,5 - Tuttofare doc. In mezzo al campo fa legna e crea occasioni. Il suo percorso di crescita continua.



IL TABELLINO

EMPOLI-GENOA 1-1

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Laurini 6 (33' st Somma sv), Tonelli sv (7' Barba 6,5), Rugani 5,5, Mario Rui 5,5; Vecino 6, Valdifiori 6, Croce 6; Saponara 5 (10' st Verdi 6,5); Maccarone 6, Tavano 5. A disp.: Pugliesi, Bassi, Piu, Diousse, Brillante, Signorelli, Zielinski, Mchedlidze. All.: Sarri 6

Genoa (3-4-3): Perin 6,5; Roncaglia 6,5, Burdisso 6, De Maio 6,5; Bergdich 6, Rincon 6, Bertolacci 6,5, Edenilson 5,5 (25' st Izzo 6); Iago 5,5 (19' st Kucka 5,5), Perotti 5,5, Niang 6,5 (35' st Borriello sv). A disp.: Lamanna, Tambè, Prisco, Marchese, Mandragora, Lestienne, Laxalt, Pavoletti. All.: Gasperini 6

Arbitro: Maresca

Marcatori: 27' Niang (G), 21' st Barba (E)

Ammoniti: Mario Rui, Valdifiori (E); Burdisso, Bertolacci (G)

Espulsi: nessuno