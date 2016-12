Empoli, a segno Pucciarelli e Zielinski: Fiorentina ko nel derby

LE PAGELLE Pelagotti 6.5 - Al debutto in serie A non si fa cogliere di sorpresa dall'emozione. Bravissimo sul tiro a giro di Ilicic a pochi minuti dall’intervallo Zielinski 7 - Corre davvero tanto. Si impegna sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Ed è premiato dalla rete del raddoppio Pucciarelli 7.5 - Realizza un gol bellissimo, saltando Rodriguez. Sempre in partita e sempre un pericolo per la difesa viola Rodriguez 4.5 - Si fa beffare da Pucciarelli in occasione del gol dell'Empoli. Sempre in ritardo. Astori deve coprire i suoi tanti buchi difensivi Tello 5.5 - Due volte al tiro, ma mai veramente pericoloso. Avrebbe dovuto fare di più Bernardeschi 5.5 - Aveva iniziato molto bene, ma non gioca con continuità. A inizio ripresa viene sostituito per far posto a Zarate

LA PARTITALa vittoria dell'Empoli sulla Fiorentina (2-0), nel derby toscano (il successo mancava dal 1997), arriva grazie al lavoro tattico di Marco Giampaolo, che mette in campo una squadra compatta, brava ad aggredire i portatori di palla di Paulo Sousa e ripartire in contropiede con i suoi centrocampisti. I viola non stanno attraversando un periodo felice per quanto riguarda la condizione fisica e, se pressati, vanno spesso in difficoltà. L'Empoli soffre soltanto nei minuti iniziali per poi mettere all'angolo la Fiorentina. Paulo Sousa, visionato dal ds dello Zenit presente in tribuna, se ne dovrà fare una ragione e, al momento, si deve accontentare della quinta posizione in classifica, non riuscendo a rispondere alla vittoria dell'Inter sul Frosinone. Al tecnico portoghese il compito di rigenerare la sua squadra, già nella prossima gara contro il Sassuolo.



A inizio partita la Fiorentina appare più tonica con un Bernardeschi che non si tira indietro. Ed è da due sue iniziative che nascono le azioni pericolose: prima un tiro di Borja Valero (sul fondo), smarcato da un colpo di tacco, poi una conclusione di Tello deviata in angolo. Sono solo poche fiammate perché poco alla volta l'Empoli conquista metri e ferma ogni iniziativa viola, fino alla punizione di Ilicic al 40' parata da Pelagotti. Ma è solo un'illusione. Al 41' arriva il vantaggio dell'Empoli: palla a Pucciarelli che beffa Rodriguez e batte Tatarusanu. La reazione della Fiorentina non si fa tardare, ma il colpo di testa di Kalinic termina alto e il tiro a giro di Ilicic è respinto da Pelagotti.



Nella ripresa la Fiorentina non dà mai l'impressione di poter riagguantare il pareggio. Si fa vedere nell'area avversaria soltanto con un tiro al volo di Tello. Poi, è l'Empoli a sfiorare il raddoppio: Maccarone per Mario Rui, palla in mezzo per Saponara che sbaglia (non segna da 13 partite). La squadra di Giampaolo concede qualcosa, ma il debuttante (nella massima serie) Pelagotti si fa trovare pronto su un rasoterra di Zarate. Al 22' arriva il pari di Kalinic, ma l'arbitro Damato annulla per fuorigioco. E' la fine del match viola: al minuto 88 Zielinski raddoppia e va all'Empoli il derby toscano.