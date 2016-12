Emergenza Supercoppa: Juve, Morata out 30 giorni

E' più grave del previsto l'infortunio di Alvaro Morata, che durante la seduta di allenamento di ieri in Cina aveva abbandonato anzitempo l'allenamento a causa di un problema al polpaccio. L'esito degli esami non ha dato scampo: lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Morata starà fuori un mese e salterà dunque la Supercoppa. Gli infortuni non stanno dando tregua ad Allegri. Oltre a Morata sono ko Chiellini e Khedira, Barzagli è in dubbio