Emergenza Ebola, nessun cambiamento per la Coppa d'Africa

20:13 - L'emergenza ebola non spaventa la Confederazione Africana del Calcio (Caf), che ha deciso di confermare le date della Coppa d'Africa, in programma in Marocco dal 17 gennaio all'8 febbraio. "Non è previsto alcun cambiamento del calendario delle gare e degli eventi", ha comunicato l'organo amministrativo che organizza la competizione. "Finora mai nessuna Coppa d'Africa è stata cancellata o rimandata", ha aggiunto la Caf.

Per ora la Caf non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla decisione, spiegando però che la richiesta di rinvio del Marocco verrà discussa nella prossima riunione dell'Esecutivo, prevista per il 2 novembre ad Algeri. Un ulteriore incontro con il governo marocchino è stato poi programmatoper il 3 novembre a Rabat. "Abbiamo chiesto di rimandare l'evento per gravi motivi di salute - ha spiegato un consulente del ministero dello sport marocchino -. Non possiamo in ogni caso procedere con una decisione rischiosa, il principio di precauzione deve prevalere".