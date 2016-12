Eliseo: "La popolarità di Hollande non dipende da Ibrahimovic"

La risposta di François Hollande alla provocazione-battuta di Zlatan Ibrahimovic non si è fatta attendere. Lo svedese aveva ironizzato: "Se volessi potrei renderlo popolare, ma non so se ne ho voglia". Oggi la replica: "Il presidente della Repubblica francese François Hollande si basa sul lavoro svolto, i risultati da ottenere, il successo, la capacità di far fronte alle necessità e alle azioni di governo, e non sulle proposte di un calciatore".

La replica è arrivata attraverso il portavoce del governo francese Stephan Le Foll, controbattendo alle parole di Ibrahimovic in un'intervista rilasciata a Le Monde in cui ironizzava su Hollande, il presidente più impopolare della Quinta Repubblica: "Potrei renderlo popolare, ma non so se ho voglia. Non so se ha fatta o meno un buon lavoro, ma è una questione che riguarda voi francesi".