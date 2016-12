Elezioni presidente Barcellona, un tifoso vota con la maglia del Real Madrid

A Barcellona è il giorno dell'elezione del nuovo presidente, ma chi sarà il vincitore è passato in secondo piano. L'uomo di giornata è senza dubbio David Moreta, non un candidato alla poltrona presidenziale come Laporta o Bartomeu, bensì un tifoso che si è presentato alle urne con la maglia del Real Madrid di Figo, considerato il re dei traditori. Impresa coraggiosa? In parte sì, ma in realtà si tratta di una penitenza da addio al celibato.