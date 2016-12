Elezioni politiche in Brasile, Romario diventa senatore 

12:31 - Dopo una carriera calcistica ricca di soddisfazioni, Romario prova a ripetersi in politica. Il centravanti campione del mondo nel '94 è stato eletto senatore nello stato di Rio. Candidato nelle file del Partito socialista, il Baixinho (Piccoletto) ha conquistato un rispettabile 63,3% che gli ha permesso di superare il democratico Cesar Maia. Romario sarà all'opposizione: la candidata del Psb Marina Silva, infatti, non è arrivata al ballottaggio.

Già nel 2010 Romario era stato eletto deputato federale nel suo stato di appartenenza, quello di Rio. Durante il suo mandato si era distinto per una dura opposizione all'organizzazione del Mondiale. Una contrarietà motivata dal rischio corruzione nell'assegnazione degli appalti e dalla mole di investimenti pubblici, ritenuta da Romario troppo elevata per un paese che necessita di interventi in altri settori come istruzione e sanità.



Al ballottaggio sono andati Dilma Rousseff, presidente in carica, e l'esponente di centro-destra Aecio Neves che hanno conquistato rispettivamente il 44 e il 30 per cento dei voti. Non ce l'ha fatta, invece, la candidata della sinistra ambientalista Marina Silva - sostenuta da Romario - che si è fermata al 22% nonostante le previsioni che la davano in rampa di lancio.