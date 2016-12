Elezioni Fifa, Platini si candida

Michel Platini a breve annuncerà la candidatura alla presidenza Fifa, per rimpiazzare Joseph Blatter ormai esautorato dallo scandalo corruzione. L'attuale capo Uefa godrebbe già di oltre 140 voti sui 209 totali, tra cui quello dell'Italia che per bocca del presidente Tavecchio ha detto: "Lo sosterremo". Le Roi inizierà un lavoro di diplomazia con Oceania e Africa, storicamente pro-Blatter, per ottenere l'unanimità.