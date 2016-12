Elezioni Fifa, il Congresso straordinario si terrà a Zurigo il 26 febbraio 2016

Nel frattempo, Ali Bin Al-Hussein ha chiesto a Blatter di farsi subito da parte e chiede un commissario. "Le sue dimissioni non possono trascinarsi ancora a lungo. Deve andare via adesso, non gli si può permettere di pianificare la sua successione e gestire il processo elettorale. C'è in gioco il futuro della Fifa. Ci vuole una leadership indipendente ad interim per gestire il processo che porta alle elezioni oltre alle riforme da discutere prima del voto. Solo un soggetto indipendente può assicurare le garanzie sufficienti per mettere su un processo solido con scadenze significative".



Per quanto riguarda Platini, da diverse federazioni europee, asiatiche, nord e centro americane, è arrivato un nuovo invito perché presenti la sua candidatura. Così la BBC: "La maggioranza dei presidenti federali starebbe chiedendo a Le Roi di candidarsi". L'attuale numero uno della Uefa avrebbe l'appoggio di Europa, Asia, Sudamerica e Concacaf, che comprende le federazioni di Nord e Centro America. Ma Platini non avrebbe ancora preso una decisione a riguardo. Infine, ci sono gli outsider: Luis Figo, Zico e Diego Armando Maradona.