6 marzo 2017 17:42 Elezione presidente Figc: Tavecchio rieletto fino al 2020 LA GIORNATA LIVE Alla terza votazione, il presidente uscente ottiene la maggioranza. Battuto Abodi

Carlo Tavecchio è stato rieletto alla presidenza della Federcalcio. Alla terza votazione (maggioranza al 50 per cento più un voto), Tavecchio ha ottenuto il 54,03 dei consensi. Al suo rivale Abodi il 45,97 dei voti. Si chiude così la "battaglia" elettorale sulla quale, per la verità, c'erano pochi dubbi riguardo all'esito. Tavecchio, che è il numero uno della Figc dall'agosto 2014, resterà in carica fino al 2020.

Tavecchio si candida per completare l'opera iniziata l'11 agosto 2014. Tra i punti cardine del suo programma c'è la riforma della Serie A, sempre con 20 squadre ma con 2 retrocessioni. Per quanto riguarda la B le promozioni diventerebbero 2 a fronte di 20 formazioni nel campionato. In Lega Pro si passerebbe da 3 a 2 gironi con un totale di 40 club iscritti. Inoltre vi sarebbe l'apertura alle seconde squadre di A (le attuali Primavere) in Lega Pro senza che queste abbiano promozioni o retrocessioni. I punti cardine del programma di Abodi sono invece la riforma dei campionati sulla base della concertazione privilegiando parametri qualitativi a quelli quantitativi, l'ammodernamento degli stadi partendo dall'esperienza di 'B-Futura', la revisione della giustizia sportiva con l'uso della tecnologia e controlli più efficienti sul Fair Play Finanziario in collaborazione con le Lege.



Tavecchio gode dell'appoggio della Lega Dilettanti che ha il più ampio bacino di voti (34%) e della maggioranza dei club di Serie A (12%). La B (5%) potrebbe schiararsi dalla parte del suo ex presidente Abodi così come anche la Lega Pro (17%) e l'Associazione Italiana Calciatori (20%) diretta da Damiano Tommasi. Saranno dunque decisivi i voti di tutte le forze in gioco per stabilire il nuovo numero uno della Figc fino al 2020. Sarà eletto presidente al primo turno chi ottiene tre quarti dei voti, al secondo chi ne ha due terzi, al terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta dei voti.

LA GIORNATA LIVE

GALLIANI: "IL MILAN VOTERA' TAVECCHIO""Giochi fatti? Non lo so. Basta avere pazienza qualche ora e lo sapremo. Che mi aspetto? L'abbiamo dichiarato l'altro giorno, come Milan pensiamo che Tavecchio abbia lavorato bene, voteremo per lui e vediamo come finisce". Lo dice l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, entrando all'hotel Hilton di Fiumicino.

ABODI: "VINCE CHI AVRA' PIU' FANTASIA E CORAGGIO""Emozionato sicuramente, lo considero il coronamento di un percorso e mi auguro di uno ulteriore. Chi vince? Le partite di calcio non hanno mai un risultato scontato...". Così Andrea Abodi arrivando all'hotel di Fiumicino dove è in programma l'assemblea elettiva per la presidenza della Figc. "Vincerà chi sarà piu' generoso, avrà più coraggio e fantasia come cantava De Gregori".