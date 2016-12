El Shaarawy, un Faraone sul trono di Roma

Un gesto faraonico. Un lampo in un cielo da settimane opaco e spento, che non regala più sogni. Quel gol ha risvegliato l'Olimpico, diventato un deserto nell'ultimo mese dell'era di Rudi Garcia. E' bastato un tacco di El Shaarawy, arrivato nella Capitale dal Milan, dopo sei mesi al Monaco, per far ritrovare alla Roma l'entusiasmo di un tempo. Probabilmente è troppo tardi per rincorrere lo scudetto: Napoli e Juventus viaggiano alla velocità della luce, irraggiungibili. Ma il treno Champions è ancora lì. Così nella notte del debutto, il Faraone ha fatto un tacito patto: i giallorossi nei primi tre posti e lui in Nazionale, a Euro 2016. Si terranno in Francia, proprio nel paese nel quale è stato bocciato troppo presto. Nel Principato lo hanno scaricato in malo modo, a una presenza dal riscatto obbligatorio.



El Shaarawy non si è perso d'animo. Ha fatto la valigia, è tornato in Italia e atteso la fine della trattativa tra Milan e Roma per vivere una notte così. Per sorridere ancora, dopo un incubo infinito tra infortuni e infelicità. Un lampo faraonico che non può non far venire in mente Ibrahimovic e che lo stesso attaccante ha tirato in ballo nel post gara. El Shaarawy ha dichiarato di aver imparato da Zlatan quel gesto così folle e improvviso che ha squarciato il cielo di Roma. Un allievo che prova a emulare il suo maestro. Sono lontani i tempi dei gol al Milan. Ma non mai troppo tardi per convincere Antonio Conte a puntare su di lui. Nell'attesa della convocazione, adesso Roma ha un nuovo idolo. Un nuovo re sul trono: i tifosi, per una notte, hanno potuto mettere alle spalle le difficoltà di queste settimane. La speranza di tutti è che El Shaarawy possa risvegliare anche Dzeko. Il gigante bosniaco è caduto in depressione e il Faraone è l'uomo giusto per farlo rinascere.