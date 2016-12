El Shaarawy: "Monaco scelta giusta per la mia carriera"

El Shaarawy ha già giocato con la maglia del Monaco ma è stato presentato solo oggi: "Ho fatto la scelta giusta per la mia carriera - ha detto l'ex milanista - e sono fiducioso per il futuro mio e della squadra: ora dobbiamo qualificarci per la Champions". Il Faraone ha anche parlato di Nazionale: "Dimostrerò il mio valore e Conte verrà a vedermi: molti giocatori azzurri giocano o hanno giocato in campionati esteri".