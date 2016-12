El Shaarawy: "Il piede va meglio, problema meno grave dell'altra volta"

10:15 - Nonostante il lungo stop, Stephan El Shaarawy è sereno e pensa già al recupero. "Sto meglio, il piede sta migliorando, ma devo aspettare qualche settimana per togliere il tutore. L'obiettivo è recuperare prima possibile per aiutare la squadra", ha spiegato in occasione della premiazione del riconoscimento "Amici dei Bambini...Un Esempio per loro". "Il mister ce la sta mettendo tutta e abbiamo tutti fiducia in lui", ha poi aggiunto.

"Ora sto facendo solo qualche lavoro in palestra per la parte superiore, però diciamo che sta migliorando - ha proseguito El Shaarawy -. Mentalmente sto bene, questo periodo l'ho già passato, purtroppo, quindi lo vivo in maniera più serena, devo solo pensare a recuperare bene il piede. Questo infortunio è meno grave del precedente".



"Non è un momento facile ma bisogna fare squadra e gruppo - ha poi aggiunto il Faraone, parlando del momento della squadra -. Abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte e dobbiamo avere un po’ più di convinzione e speriamo di ripartire presto. Le partite non sono mai facili e un mese fa eravamo considerati una squadra da scudetto o da Champions e adesso da retrocessione, quindi dobbiamo solo pensare partita dopo partita di fare il meglio".



Poi piena fiducia a Inzaghi: "E' un bravissimo allenatore ed è una grandissima persona quindi siamo con lui e speriamo di fare bene". Infine sui rinforzi arrivati a gennaio: "Sono arrivati grandi acquisti e speriamo ci aiutino per la svolta. E’ bello avere in squadra italiani, soprattutto ragazzi giovani".