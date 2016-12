El Shaarawy, Gabbiadini, Immobile, Rossi e Zaza vogliono giocare di più per non perdere Euro2016

Dire addio (o arrivederci) per giocare di più e non perdere la maglia della Nazionale . A Euro 2016 mancano 6 mesi e non si può perdere tempo in squadre nelle quali non c'è spazio. E' il destino di El Shaarawy , Gabbiadini , Immobile , Rossi e Zaza : poche presenze e poca continuità in Monaco, Napoli, Siviglia, Fiorentina e Juventus . Andando avanti così rischia di svanire un sogno. Antonio Conte spera che i suoi attaccanti possano giocare di più.

L'intrigo è quello di El Shaarawy, andato al Monaco per rilanciarsi dopo le stagioni nefaste con la maglia del Milan. Ma il club francese non ha intenzione di tenerselo: alla presenza numero 25 scatta il riscatto obbligatorio di 13 milioni di euro. Il Faraone è a quota 24 e in via Aldo Rossi gli stanno cercando un'altra squadra: Genoa, Bologna e Roma lo vogliono.



Gabbiadini è quello più sfortunato. Al Napoli ha davanti Higuain, uno dei migliori centravanti del mondo. L'argentino non sbaglia un colpo e con Maurizio Sarri è rinato. Gabbiadini continua a lavorare e non parla (lo fa il suo procuratore), ma in campionato ha totalizzato 9 presenze (un solo gol). Più spazio in Europa League: 4 partite e 4 gol.



Immobile è il caso più eclatante. Dopo la delusione al Borussia Dortmund, sperava di trovare il Paradiso a Siviglia. Invece, le cose non stanno andando benissimo: 8 presenze e 2 reti nella Liga (e altre 5 presenze e 2 gol tra Coppa del Re e Champions League). Immobile sogna il Napoli, ma siamo sicuri che nel club di Aurelio De Laurentiis potrà giocare di più? Davanti c'è Higuain e Gabbiadini lo sa bene appunto.



Rossi sembra essere quello più determinato. La sua scelta l'ha già fatta da qualche mese. Con Paulo Sousa non c'è feeling e non può permettersi di mandare all'aria anche una sola possibilità di essere convocato in Nazionale. Il Bologna lo vuole, ma c'è anche il Betis Siviglia. Per ora i numeri sono impietosi: 14 presenze (9 in campionato) e 2 gol firmati in Europa League.



Ed ecco arrivare a Zaza. Lui gioca poco, ma gode della stima di Massimiliano Allegri e di tutta la Juventus. Ha scavalcato Morata nelle gerarchie del tecnico bianconero, ma il West Ham è tornato alla carica e lui ci sta pensando davvero. Vuole vivere 6 mesi da protagonista per ripetersi poi in Francia con la maglia azzurra. Nel frattempo, i numeri dicono 10 presenze e 5 reti. Non male per un rincalzo.