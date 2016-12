El Shaarawy: "Dopo due anni difficili, la convocazione è la vittoria più grande"

Stephan El Shaarawy è appena tornato in Nazionale e non vede l'ora di giocare contro la Croazia. L'attaccante del Milan dovrebbe fare parte del tridente. "Sono stati due anni difficili, ma ci ho creduto e sono tornato in Nazionale. La convocazione è la vittoria più grande. Ringrazio il ct Conte per la fiducia, spero di ripagarla", ha dichiarato da Coverciano. Per poi aggiungere: "Il mio futuro? Ho un contratto con il Milan e spero di restare".