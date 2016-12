El Shaarawy-Darmian, il bello dell'Italia all'estero

Sebbene ancora un po' in ritardo di condizione, a Stephan El Shaarawy l'aria del Principato fa un gran bene. Dopo il gol capolavoro nel ritorno dei preliminari di Champions League, il Faraone è stato protagonista di un ottimo debutto anche in Ligue 1. Entrato nel finale del primo tempo, l'ex milanista ha messo lo zampino in entrambi i gol dei monegaschi nel derby contro il Nizza e ha sfiorato la gioia personale con un'incredibile rovesciata.



Esordio migliore non poteva esserci per Matteo Darmian con il Manchester United. L'ex Torino, da poco approdato alla corte di Louis Van Gaal, è stato votato dai tifosi dei Red Devils `Man of the match´ dopo l'1-0 con il Tottenham all'Old Trafford nella prima giornata di Premier League. Il tecnico olandese lo ha preferito a Valencia e il nazionale azzurro ha colto la chance al volo con una prova autoritaria che ha infiammato l'Old Trafford.



Non solo la fuga dei cervelli: l'Italia si deve preoccupare anche per la fuga dei calciatori bravi. In casa Milan c'è qualcuno che si morde le mani...