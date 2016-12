Ekdal, il papà va a caccia di crimini in Svezia 

00:10 - Papà Lennart e il figlio Albin: successo per due. Stiamo parlando degli Ekdal. Il centrocampista svedese del Cagliari è il personaggio del momento dopo la tripletta all'Inter, mentre suo padre è già famoso da diversi anni in patria perché è un giornalista importante che si occupa di politica e cronaca nera. Prima lavorava a Tv4, mentre ora è passato a Afdonbladet Tv e il suo programma ha molto successo: conduce "Brottscentralen" che significa "Centralino del crimine" dove la gente chiama per segnalare alla polizia qualche reato.

Ekdal senior segue da vicino la carriera del figlio e appena può vola in Italia per vederlo giocare, mentre la madre Malin è un ostetrica.