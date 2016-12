Egitto: riprende il campionato, ma gli stadi saranno chiusi e senza pubblico

17:43 - Riprende il campionato egiziano. Il 30 marzo i calciatori potranno tornare in campo, anche se giocheranno senza il calore del pubblico a supportarli. Porte chiusse, quindi, per evitare che si ripetano quegli incidenti che l'8 febbraio causarono 22 morti, derivanti dagli scontri tra i tifosi dello Zamalek e la polizia. Molte le vittime soffocate dai lacrimogeni o schiacciate dalle ressa mentre cercavano di entrare nello stadio.

Quello che a breve riprenderà, è il primo campionato che si torna a giocare in Egitto dopo il terremoto politico che ha scosso la nazione nel corso degli ultimi due anni. Dopo la strage del febbraio 2012, che causò 74 morti a Port Said, il torneo fu sospeso non solo per quell'anno ma anche per il 2013, a causa della rivoluzione popolar-militare che in luglio aveva portato alla deposizione del presidente Mohamed Morsi. Per questa stagione invece le autorità del paese nord africano hanno deciso di far riprendere la massima serie calcistica, vietando però l'ingresso al pubblico se non per le gare della nazionali o di club internazionale.