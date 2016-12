EFL Cup, figuraccia Mazzarri: Watford eliminato dal Gillingham

EFL Cup indigesta per Walter Mazzarri, subito eliminato con il suo Watford e davanti al proprio pubblico. A compiere l'impresa il modesto Gillingham FC, squadra di League One inglese (la terza serie), che dopo essere andata sotto per il gol di Ighalo al 57', ha saputo pareggiare con Byrne a otto minuti dalla fine e trovare il gol vittoria con Dack al minuto 102' che al 71' aveva sbagliato un calcio di rigore con i suoi in svantaggio.