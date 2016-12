Effenberg, la trans Edona lo accusa: "Ha abusato di me"

21:21 - E' nei guai Stefan Effenberg, ex del Bayern Monaco e della nazionale tedesca che ha militato anche nella Fiorentina dal 1992 al 1994. Come rivela la 'Bild', in un tribunale di Monaco di Baviera la transessuale Edona ha lanciato pesanti accuse nei confronti dell'ex centrocampista: "Questo uomo ha abusato sessualmente di me, ha usato il mio corpo. Inoltre non ha mai pagato, perché era sempre "strafatto di droga. Mi deve 5 mila euro".



"Mi deve cinquemila euro", ha sostenuto Edona, che poi ha dichiarato di essere stata minacciata dallo stesso Effenberg: "Mi ha detto che mi avrebbe iniettato dell'acido in faccia se avessi raccontato quello che mi ha fatto". Secondo quanto riportato dalla 'Bild' il caso è scoppiato perché Edona si è opposta a una contravvenzione di 600 euro per condotta oscena rimediata con l'ex giocatore. Attraverso il suo avvocato, Effenberg ha negato ogni accusa. Ma con tutta probabilità sarà chiamato a processo come testimone.