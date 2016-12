Eder rilancia la Samp: 1-0 all'Empoli

10:10 - La Sampdoria cancella la sconfitta con la Lazio, superando l'Empoli e rilanciandosi per il terzo posto. A "Marassi" i blucerchiati vincono per 1-0 una partita quasi sempre condotta con autorità. Dopo un primo tempo con solo un paio di occasioni, la squadra di Mihajlovic passa al 4' della ripresa, quando Eder chiude con un bellissimo destro a giro una triangolazione con Bergessio. Nel finale assalto dei toscani, che protestano per due falli in area.



LA PARTITA

Senza per la prima volta Massimo Ferrero in tribuna, con il presidente dato all'estero per chiudere la trattativa per Eto'o, la Sampdoria torna a vincere e si rilancia nella corsa per un posto in Champions League. Un successo non facile, ma assolutamente meritato, che arriva dopo il brutto stop dell'Olimpico. "Grazie" anche all'Empoli, che decide di giocare a viso aperto quando ormai è troppo tardi e chiude così la sua striscia di sette risultati utili consecutivi. Nel primo tempo la Samp prova a fare qualcosa di più dell'Empoli e costruisce due chiare occasioni da gol. Al 15', quando Obiang costringe Sepe a respingere in angolo un insidioso destro a giro, e poco prima dell'intervallo, quando Duncan si inventa una percussione in area, dribbla chiunque gli si pari davanti, ma si trova lo specchio della porta chiuso dall'estremo difensore toscano. Nel mezzo, la squadra di Mihajlovic non è troppo pericolosa e si limita a una paio di tiri dalla distanza di Eder, mentre gli ospiti agiscono esclusivamente con delle ripartenze, anche se nella più pericolosa delle quali a Maccarone viene fischiato un fuorigioco al limite. La ripresa inizia con un Empoli che appare più propositivo, ma i ragazzi di Sarri vengono subito gelati da Eder, che chiude un bello scambio con Bergessio pescando l'angolino più lontano dal limite dell'area. Un colpo che gli ospiti incassano male, tanto che bisogna aspettare la mezz'ora per vedere la reazione di Rugani e compagni. Merito di Pucciarelli, che prima impegna Viviano con un tiro potente ma non troppo angolato, e poi costringe Obiang a una chiusura decisa, che fa arrabbiare l'Empoli perché non sanzionata dall'arbitro con il calcio di rigore. Rigore che l'Empoli chiede poco dopo per un tocco di mano su azione convulsa, ma anche in questo caso senza fortuna. Così come senza fortuna è l'assalto finale azzurro.

LE PAGELLE

Duncan 6,5 Non solo la spettacolare azione a fine primo tempo, ma anche una prova di qualità e quantità

Eder 7 Prende le misure nel primo tempo e poi trova l'angolo giusto. L'Europa passa da lui

Sepe 6 Tiene in partita l'Empoli fino all'ultimo, il Napoli fa bene a non farselo scappare

Maccarone 5 E' l'ombra del giocatore infallibile degli anni d'oro e anche Sarri si arrabbia

IL TABELLINO

SAMPDORIA-EMPOLI 1-0

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6; De Silvestri 6, Gastaldello 6,5, Silvestre 6, Regini 5,5; Duncan 6,5 (34' st Rizzo 6), Palombo 5,5, Obiang 6; Soriano 6; Bergessio 6 (19' st Okaka 5,5), Eder 7 (42' st Kristicic 5,5). A disp.: Da Costa, Romero, Romagnoli, Djordjevic, Fornasier, Lulic, Wszolek, Cacciatore, Ivan. All.: Mihajlovic

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Hysaj 6, Barba 6, Rugani 6, Mario Rui 6; Vecino 6 (34' st Tavano 5,5), Valdifiori 5,5, Croce 6; Verdi 6 (42' Zielinski sv); Pucciarelli 6, Maccarone 5 (12' st Mchedlidze 6). A disp.: Pugliesi, Bassi, Laurini, Perticone, Signorelli, Laxalt, Bianchetti, Aguirre . All.: Sarri

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 4' st Eder

Ammoniti: Mario Rui, Hysaj (E), Palombo (S)

Espulsi: -