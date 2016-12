Eder, Kalinic e Zapata: ecco la carica dei nuovi bomber della Serie A

Specchio fedele della nuova geografia del calcio italiano, la classifica marcatori dopo sei giornate parla chiaro. Fatta eccezione per il Pipita e pochi altri (Jovetic, Bacca, Salah e Insigne), sono altri i nomi che stanno riempiendo le caselle più importanti della graduatoria dei cannonieri. A cominciare dal primo della lista: Eder. L'attaccante della Samp sta trascinando la squadra di Zenga a suon di gol (4 su azione e 2 su rigore) e in cinque giornate ha già segnato 2/3 delle reti firmate nella scorsa stagione.



Subito dietro si piazza Higuain a quota cinque reti. Ma questa non è una novità. Poi, a 4 reti, arrivano invece due sorprese: Quagliarella e Kalinic. La punta granata è una garanzia e Ventura si gode il suo momento magico. Il croato, fortemente voluto da Sousa, impressiona invece per la media realizzativa: otto tiri in porta e quattro centri. Roba da cecchino, verrebbe da dire.



Nella lista, a quota tre gol, seguono poi i volti noti di Jovetic, Salah, Bacca e Insigne. Ma con loro ci sono anche Paloschi, Saponara, Hiljemark, Floro Flores, Baselli e Zapata. Che "tradotti" stanno per Chievo, Empoli, Palermo, Sassuolo, Torino e Udinese. Una rivoluzione, sbirciando la classifica marcatori finale dell'anno scorso, con Icardi, Toni, Menez, Gabbiadini, Berardi e Di Natale grandi assenti. Cambia la Serie A e cambiano anche i bomber.