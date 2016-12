Eder-Inter, c'è la trattativa con la Sampdoria

Inter e Sampdoria stanno trattando Eder. Tutto nasce dall'interesse dei blucerchiati per Andreolli. Così è stata intavolata una trattativa tra le due società e sono spuntati anche i nomi di Nagatomo e Puscas. Tre giocatori per uno: i rapporti tra i due club sono ottimi e già a gennaio avevano chiuso l'affare per il trasferimento di Bonazzoli in Liguria. Eder piace molto a Roberto Mancini. Il Milan è l'altra squadra interessata all'attaccante.