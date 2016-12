Eder: gol all'Inter, gioia azzurra e... autogol

14:03 - Eder, la gioia della maglia azzurra, il gran gol contro l'Inter e ...l'autogol al suo primo giorno di Coverciano. Tutto in fretta, tutto consumato a proposito del caso-oriundi innescato da Mancini. Eder, interpellato dalla stampa brasiliana, ha dichiarato: "Mancini ha detto una sciocchezza. Basta vedere cosa accade in Germania, con giocatori che arrivano da altri Paesi, in Olanda o Francia dove ci sono tanti africani. Forse qui in Italia c'è una cultura meno aperta e ci sono pregiudizi...".

Niente di scandaloso in quel che ha detto: la sua è un'opinione, come quella di Mancini. E, ci pare, al di là di pregiudizi e quant'altro. Antonio Conte, però, non l'ha presa bene. Perché Eder ha rilasciato l'intervista senza autorizzazione, ed è una regola ferrea. Perché non si festeggia così il primo giorno d'azzurro, entrando in una polemica, e a prescindere da autorizzazioni o meno. E poi perché conta l'armonia in Nazionale: senza cercare effetti speciali. O personali.

