Eder e il mal di gol: "Preoccupato? Assolutamente no"

Gli mancano i gol, ma non ne fa un cruccio. "Momento difficile? No, nel senso che ero consapevole delle difficoltà che avrei incontrato cambiando squadra a gennaio. Non è mai facile perché cambi ambiente, metodi di lavoro, compagni, sapevo ci sarebbero state un po' di difficoltà, ma è tutto nella norma". Intervistato da Premium Sport , Eder lancia la sfida alla Juve : "Quanto finisce a Torino? Non lo so, vediamo domenica alle undici".

Cinque presenze senza gol, ma l'ex Samp non è preoccupato: "Assolutamente no. Il mio modo di pensare è quello di lavorare sempre, non cambio nemmeno nei momenti belli. Ho fatto dodici gol in ventiquattro partite, non posso pensare che il mio campionato non sia positivo".