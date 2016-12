Ecuador, partita da Guinness: finisce 44-1

Una gara da Guinness dei Primati o quasi. In Ecuador un match di terza divisione nella provincia di Tungurahua si è concluso sul 44-1 (24 gol nel primo tempo, 20 nel secondo). A realizzare l'incredibile goleada è stato il Pelileo Sporting Club, che ha sommerso di gol il malcapitato Indi Native. Top scorer l'attaccante Medina (18 gol). Nel 2002 in Madagascar, un match finì 149-0, ma furono tutte autoreti per protesta contro l'arbitraggio.