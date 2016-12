Ecco la nuova Inter di Mancini: "Ci toglieremo grandi soddisfazioni"

Dopo aver scaldato l'ambiente al grido di "chi non salta rossonero è", a Brunico hanno preso la parola i senatori del gruppo. Il primo a parlare è stato il capitano. "Il vostro supporto ci aiuterà a fare bene, siete importanti - ha detto Ranocchia -. Gli interisti sono fondamentali, dobbiamo essere uniti sia nei momenti duri che in quelli più belli. Vi aspettiamo a San Siro, per costruire il nostro futuro. Insieme".



Grandi applausi per Medel, reduce dalla vittoria della Coppa America, i nuovi arrivati Montoya e Kondogbia e Rodrigo Palacio. Poi microfono a Mauro Icardi: "Tutto è molto bello, come l'anno scorso. C'è tanta gente, i tifosi dell'Inter sono sempre così. A San Siro quando segno è bellissimo vedere tutti gli interisti esultare. Invito i tifosi che non si sono ancora abbonati a farlo, speriamo che il prossimo sia un anno migliore rispetto a quello passato".



Minimal, come al solito, poi il saluto di Nagatomo, che ha fatto il consueto inchino al pubblico. Segue l'intervento di Stankovic: "E' bello essere a casa e ricominciare. Spero di vedere questo entusiasmo per tutta la stagione, siete importanti e vi voglio sempre così". Infine le parole di Mancini: "Siamo molto contenti di vedere tutti i tifosi, nonostante la stagione passata. E' molto importante esserci dall'inizio, siete il miglior pubblico in Italia e il dodicesimo uomo in campo. Voglio dire che stiamo lavorando benissimo, anche se conta il risultato. L'attitudine è quella giusta, ci toglieremo le nostre soddisfazioni quest'anno".