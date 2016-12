Ecco la Juve di Higuain: quante alternative per Allegri

Inizialmente, ovviamente, sarà 3-5-2. Troppo solida la BBC in difesa e troppo rischioso stravolgere ogni equilibrio dal principio. Barzagli, Bonucci e Chiellini saranno il solito schermo davanti a Buffon, ma - oltre a Rugani - occhio al nuovo acquisto Benatia, pronto a ritagliarsi uno spazio importante. A destra l'arrivo di Dani Alves porta qualità, spessore internazionale ed esperienza, anche se Lichsteiner difficilmente si accontenterà di un ruolo marginale. A sinistra si rinnoverà il duello Evra-Alex Sandro, mentre una novità importante riguarderà la zona centrale del campo, dove l'imminente addio di Pogba non passerà inosservato.



In caso di 3-5-2, Pjanic potrebbe agire da mezz'ala sinistra (a destra c'è Khedira) o da regista. In questo senso, molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Marchisio, anche se sicuramente la Juve tornerà sul mercato per un rinforzo a centrocampo. Allegri, però, vuole una squadra che sia capace di cambiare assetto tattico anche in pochi secondi. Ecco perché Pjanic potrebbe essere utilizzato spesso come trequartista, magari alternandosi in quella posizione con il nuovo acquisto Pjaca, a cui comunque bisognerà concedere un po' di tempo per ambientarsi. Davanti tutti i tifosi bianconeri non vedono l'ora di gustarsi la super coppia Dybala-Higuain, che promette spettacolo e gol in serie. Il Pipita sarà fondamentale per ricevere i rifornimenti dalle fasce, far salire la squadra, offrire sponde, aprire spazi a Dybala o infilarsi in verticale: con uno così, sognare è il più grande dei doveri.