12:41 - Cosa mangiano i giocatori dopo la partita? Ce lo svela il Barcellona che ha una vera e propria lista, calciatore per calciatore. Per Messi pronta una pizza come anche Neymar, che la preferisce con il prosciutto dolce, e Pedro. Sushi per il nuovo arrivato Rakitic, mentre Piqué vuole un sandwich alla nutella più frutta. Degli spuntini golosi per recuperare dalle fatiche dal campo.

QUESTA LA LISTA