Ecco l'aereo del Milan: sul velivolo le immagini dei giocatori

"La personalizzazione della livrea dell'A380 di Emirates con i nostri calciatori creerà un legame sempre maggiore tra il Milan e i suoi tifosi e tra la Compagnia aerea e i propri passeggeri", ha spiegato Barbara Berlusconi. Il primo volo dell"A380 del Milan", che ha operato come EK0205, è atterrato a Milano Malpensa mercoledì 9 marzo e poi ha proseguito verso New York JFK sul collegamento non-stop con la capitale commerciale italiana.



"Come marchio globale che collega le persone con le loro passioni, siamo costantemente alla ricerca di modi per avvicinare le persone alle loro squadre preferite - ha dichiarato Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing e Brand della compagnia aerea -. Emirates è orgogliosa di essere sponsor del Milan per quasi un decennio e siamo entusiasti di mostrare il nostro rapporto di sponsorship con il club in tutto il mondo" .