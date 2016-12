Ecco i tridenti fenomeni: dagli olandesi del Milan al Bayern di Guardiola

Messi, Suarez e Neymar sono davvero il trio più forte della storia del calcio? Lo sostiene Luis Enrique che ha l'onore (e l'onere) di allenarli e mandarli in campo per la felicità dei tifosi del Barcellona. Ma negli ultimi 35 anni, senza andare troppo indietro, altri tridenti hanno scritto pagine indimenticabili conquistando trofei su trofei.



A inizio anni '80 c'è la Juventus di Platini-Boniek-Rossi, che tra il 1982 e il 1985 vince scudetto, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea e Coppa dei Campioni con Giovanni Trapattoni. Qualche anno dopo è il Napoli a stupire l'Italia e l'Europa con la MaGiCa, Maradona-Giordano-Careca, vincendo 2 scudetti, una Coppa Uefa e 1 Supercoppa Italiana. Il testimone passa al Milan di Arrigo Sacchi con il trio degli olandesi: Rijkaard, Van Basten e Gullit. Un palmares di uno scudetto, una Supercoppa Italiana, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe Europee e 2 Intercontinentali. A metà degli anni 90' c'è il trio di Marcello Lippi che nel 1996, a Roma, alza al cielo la Champions League: i tifosi bianconeri sognano con Del Piero-Vialli-Ravanelli.



In tempi più recenti, si può ricordare il trionfo nel 2002 del Real Madrid con il tridente Figo-Raul-Zidane. Nel 2008 il Manchester United sogna e vince in Europa con Cristiano Ronaldo-Rooney-Giggs. C'è anche un altro Barcellona: quello di Pep Guardiola, campione d'Europa nel 2009 contro il Manchester United, sempre a Roma. C'è già Messi, ma con Eto'o ed Henry, e i catalani centrano il triplete. Un anno dopo è il turno dell'Inter di José Mourinho con Eto'o (arrivato in nerazzurro dopo il trionfo in blaugrana), Milito e Sneijder: sono loro il simbolo della Tripletta morattiana.



Andando più avanti nel tempo ecco un altro Real Madrid: Cristiano Ronaldo-Benzema-Bale. Un tridente che, con Carletto Ancelotti in panchina, regala alle Merengues la decima Champions. E attenzione al Bayern Monaco di Pep Guardiola: Müller-Lewandowski-Robben per conquistare record su record. Con tutti questi nomi è davvero difficile capire quale sia il tridente più forte della storia del calcio. E se scomodassimo il passato, il giochino diventerebbe ancora più ostico.