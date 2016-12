Ecco Eto'o e Ferrero si esalta: "Non abbiamo limiti"

12:26 - E' il giorno di Samuel Eto'o a casa-Samp. Il primo giorno vero, la presentazione al fianco del presidente Ferrero. E in grande stile, all'Acquario di Genova, con tante foto, tante maglie, tante allegria. Da grande Sampdoria. Ferrero: "E' un campione assoluto, ci riempie di orgoglio". Eto'o: "Il presidente mi ha parlato di un sogno, far volare la Samp. Sono qui per condividere questo progetto, questo sogno".

Prima le parole di Ferrero: "Eccomi qui, al fianco di Eto'o. Uno che ha vinto 4 Champions League. E' un grande, sono orgoglioso di averlo preso, sono felice che abbia accettato. Sono venuto qui sette mesi fa, avevo la maglia numero 10. Ora ho la maglia numero 101, la carica dei 101: sono contento di esportare Genova nel mondo, una città meravigliosa e magica e poco rispettata nel calcio. Oggi ci devono rispettare, non ci sono solo Juve, Roma, Milan e Inter, le solite note. C'è la Samp, ogni settimana ce la giochiamo e non temiamo nessuno. Vogliamo rispetto. E quel sogno di arrivare in Champions me lo tengo stretto, perché fa parte della realtà quotidiana, non di un sogno e basta. Abbiamo grandi ambizioni e voglio ringraziare il nostro mister, Mihajlovic"

Tocca a Samuel Eto'o: "Sono qui per vincere, com'era stato quando sono arrivato all'Inter nel 2009. Anche allora attorno al calcio italiano si diceva che i campioni se ne vanno, che è in crisi, che è in declino. Poi è accaduto che con l'Inter abbiamo vinto tutto in Europa, in Italia e nel mondo. Il calcio è questo. E spero che lo stesso accada qui alla Sampdoria, non dobbiamo avere un limite chiaro: ora pensiamo al terzo posto, questo è quanto si dice e si spera e per questo si lotta".

E poi: "Sono pronto per giocare, subito. Domenica c'è Torino-Sampdoria e mi chiedete se sono pronto a scendere in campo? Sì".

"Ho conosciuto il presidente Ferrero a Londra, qualche tempo fa. Francamente non sapevo che fosse il presidente della Samp. Mi aveva parlato dei suoi progetti, del suo sogno di fare una grande Samp. Ho subito pensato di poter condividere questo sogno. Ed eccomi qui. Marassi lo conosco bene, ci sono venuto con l'Inter, ho anche segnato un gol alla Samp".

"Ferrero ha anche parlato dello scudetto entro due anni. E' una sfida ricca di fascino, ricca di tutto. Ci proveremo. Porterò tutto me stesso, tutto quello che posso".

"La mia esperienza in Italia è stata stupenda, in due anni all'Inter ho vinto tutto, sei trofei. Ho avuto modo di poter conoscere un presidente come Massimo Moratti, anzi papà Moratti, per me è come un padre. Una persona stupenda e mi spiace si sia ritirato dal calcio".

"Ho scelto la maglia numero 99, non sapevo che fosse stata di Cassano. La numero 9 è già di Okaka, che è un fratello".