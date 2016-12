Eca, Rummenigge: "Non escludo Lega Europea con i top club del continente"

Una Lega Europea con le grandi squadre dei principali club continentali. L'idea c'è da tempo: in Italia Silvio Berlusconi la lanciò quasi trenta anni fa, ultimamente l'ha ripresa e rilanciata più volte Aurelio De Laurentiis. Oggi, dalla voce di Karl Heinz Rummenigge, è tornata in auge prepotentemente. Un'altra voce pesante, pesantissima, visto che il numero uno del Bayern Monaco è anche il presidente dell'Eca, l'associazione che riunisce i principali club europei. "Non escludo una Lega europea sotto il tetto dell'Uefa o privata - ha dichiarato nel corso di un convegno alla Bocconi di Milano sul Fair Play Finanziario - con una ventina di squadre, le grandi di Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, magari con qualche partita in America e in Asia. Perché, come ha detto il presidente Agnelli, i ricavi sono limitati. Non so se va bene al calcio, non so se piace ai tifosi, ma forse nel futuro si giocherà anche qualche partita in America e in Asia. Non lo escluderei".



Insomma, qualcosa più di un'ipotesi. "Vedo che nei cinque grandi campionati d'Europa le grandi diventano sempre più forti" ha proseguito Rummenigge. "In Italia c'è la Juve, spero che torni la mia cara Inter e poi forse il Milan. In Germania c'è il Bayern, ora il ritorno del Borussia Dortmund, e speriamo che il Wolfsburg possa fare la terza. In Spagna ci sono Barcellona e Real, in Inghilterra 4 o 5 big. Sta nascendo una lega oltre la Champions, composta dalle grandi italiane, tedesche, inglesi, spagnole e francesi, magari 20 squadre".